Le Bitcoin continue sa course folle et dépasse les 10 000$

Une hausse continue depuis le début de l'année 2019



Le Libra de Facebook offre un nouveau coup de projecteur à l'ensemble du secteur



Source : Crypto New Media

Lereprend du poil de la bête. Malmené depuis plusieurs mois , le cours de la cryptomonnaie a effectué une spectaculaire remontée ces derniers jours.Après avoir franchi la barre des 10 000 dollars , un seuil qu'il n'avait plus atteint depuis le début de l'année 2018,ce lundi matin avant de redescendre légèrement en cours de matinée.Le cours a bondi de 13 % depuis vendredi et, plus impressionnant encore, il affichelors du dernier semestre. Il est malgré tout loin de son record historique atteint fin 2017, où un bitcoin valait près de 19 500 dollars.L'une des raisons majeures qui expliquent cette excellente santé du bitcoin aujourd'hui est à aller chercher du côté de. Le réseau social a annoncé il y a tout juste une semaine le lancement en 2020 du Libra , sa propre cryptomonnaie développée en partenariat avec plusieurs grands noms de l'univers tech.Ce nouveau venu pourrait, selon les spécialistes,plus fortement le secteur de la cryptomonnaie, qui reste aujourd'hui un marché de niche encore obscur pour le grand public.D'ailleurs, le bitcoin est loin d'être le seul à profiter d'une telle croissance de son cours. L'ether, le litecoin, le monero ou bien encore le dash, lancé il y a quelques mois, ont également bénéficié d'une belle remontée de leur taux.