Internet pour tous : le gouvernement double l'aide allouée pour l'accès à "un bon haut débit"

Le gouvernement a également fait le point sur l'avancement du recrutement et des travaux de ses conseillers numériques, qui entrent dans le cadre du plan France Relance. Sur les 4 000 conseillers que l'État souhaite recruter et former , 2 000 ont déjà été déployés, et on nous annonce que 100 000 Français ont bénéficié d'un accompagnement au numérique depuis l'été. Le mécanisme démarre doucement mais sûrement.