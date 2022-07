Test Sony HT-S400 : un ensemble 2.1 accessible aux qualités sonores de premier plan

Le réglage de grave va de -10 à +10. Réglé à 0 par défaut, l’équilibre était satisfaisant dans notre pièce de test. Pour se faire un peu plaisir, on peut l’augmenter d’un ou deux crans mais pas plus, sinon le caisson devient clairement localisable en tirant la scène sonore à lui. Étonnamment, en fonctionnement stéréo sans le mode surround, les voix sont décollées de la barre et se placent au-dessus pour mieux coller à l’image. Un résultat que nous rencontrons rarement avec des barres de son avec aussi peu de haut-parleurs. La scène sonore est plus large que les limites de la barre avec des sons projetés horizontalement vers l’extérieur. Bref, tout cela pour dire que ça respire avec des écoutes agréables sur tous les styles musicaux. Il est possible d’associer cette barre à un grand écran de 65" ou plus sans aucun problème. L’équilibre est vraiment très bon à ce niveau de tarif, même si le bas médium est coloré et que les aigus ne filent pas autant qu’ils le devraient.