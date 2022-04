Test Denon DHT-S416 : la polyvalence cinéma et musique à un prix accessible

La concurrence est importante face à cette barre de son Denon, positionnée à 329 euros, et facilement trouvable en dessous des 300 euros. Si l’on reste dans le domaine du combo barre et caisson, nous trouvons notamment la TCL TS8132. Elle dispose de canaux d’élévation et de la virtualisation pour délivrer du Dolby Atmos. Dans ce domaine, elle apporte un plus par rapport à la DHT-S416. Mais pour le reste, la Denon est mieux équilibrée et offre un rendu plus fidèle.

Citons également la Samsung HW-Q600A, qui se situe aujourd’hui dans les mêmes tarifs que la DHT-S416. Son traitement du son surround est peu intéressant si vous ne l’associez pas à un téléviseur Samsung, ce qui fait qu'elle est moins polyvalente que la Denon. Finalement, la concurrente la plus proche est la Polk Audio Signa S4. Il faut rappeler que Denon et Polk font partie du même groupe. La Polk offre une meilleure ouverture sonore grâce à l’Atmos, mais le caisson de la Denon est plus simple à placer.