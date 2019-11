LA Auto Show - Audi en met plein la vue avec ses phares LED à matrice numérique

© Audi

De nouveaux feux qui promettent d'éclairer la route «».La nouvelle Audi e-tron Sportback, présentée au LA Auto Show, pourra compter sur une «» en termes d'équipement avec ses nouveaux phares Digital Matrix LED.Audi précise que leur design s'appuie sur la technologie DMD, semblable à celle présente dans certains vidéoprojecteurs. On y retrouve une petite puce contenant un million de micro-miroirs, chacun étant en mesure d'être incliné jusqu'à 5 000 fois par seconde.», précise Audi.Outre la possibilité de gérer des animations, sous forme de projection lumineuse au sol ou sur un mur, le système d'éclairage mis au point par Audi offre surtout des fonctions pratiques telles que le «» et l'«».La première se charge notamment de créer un tapis de lumière qui illumine la voie sur laquelle se trouve le véhicule et s'ajuste automatiquement lorsqu'il change de voie. La seconde se sert des zones sombres en dehors du champ du faisceau lumineux pour prédire la position du véhicule sur la route, et assurer ainsi le maintien du véhicule au centre de sa voie, en toute sécurité.Avec ce nouveau modèle, pas de souci de batterie à anticiper, puisque l'Audi e-tron Sportback 55 quattro disposera d'un bloc de 95 kWh, installé à plat sous l'habitacle passager.Soulignons que, côté puissance, cette même Audi e-tron Sportback 55 quattro sera dotée d'une motorisation de 265 kW (360 ch) et 561 Nm de couple, via deux moteurs électriques.La disponibilité de la nouvelle Audi e-tron Sportback est prévue pour le printemps 2020, avec un prix de base fixé à 71 350 euros du côté de chez nos voisins allemands.