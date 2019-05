Audi se connecte aux feux de circulation en Europe, deux ans après les US

David Nogueira pour Clubic

La connexion avec le réseau des feux de circulation aussi en Europe

Pour une meilleure gestion du trafic urbain

Source : Audi.

Depuis deux ans, aux Etats-Unis, certains véhicules Audi affichent un compte à rebours dans le Virtual Cockpit, pour indiquer lorsque le feu de signalisation passera au vert. «» indique le constructeur.Depuis février, Audi propose même une autre fonction en Amérique, à savoir le « Green Light Optimized Speed Advisory », qui se charge d'indiquer au conducteur la vitesse idéale à tenir, pour atteindre le prochain feu vert.En Europe, le déploiement démarre du côté d'Ingolstadt en Allemagne (le fief d'Audi) et cela inclut tous les modèles, ainsi que les A4, A6, A7, A8, Q3, Q7 et Q8 qui seront produits à partir de la mi-juillet (année modèle 2020). A noter que pour profiter de ces services, la voiture doit être équipée de « Audi Connect Navigation et Infotainment », mais aussi de la reconnaissance des panneaux de signalisation par caméra.Selon le responsable du développement des applications chez Audi : «A terme, Audi devrait déployer sa technologie dans d'autres villes allemandes, mais aussi dans le reste de l'Europe, au Canada ou encore Chine. Selon Audi, dans un futur plus ou moins proche, il est tout à fait concevable que les modèles Audi e-tron, lorsqu'ils se rapprochent d'un feu rouge, utilisent davantage l'énergie de freinage pour recharger leurs batteries.Avec son système, Audi compte bien gérer plus efficacement le trafic en ville, et permettre aux feux de circulation de fonctionner de manière plus flexible. La technologie devrait également faciliter la conduite automatisée, et «» promet le constructeur allemand.