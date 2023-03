Votre banquier n'est pas prêt pour le nouveau vélo Audi e-tron

Il faut le savoir, cet Audi Sport e-tron Superbike n'est pas vraiment une création originale. En réalité, le constructeur allemand s'est basé sur un modèle Fantic existant (l'Integra XMF 1.7), lequel a été remodelé à la sauce Audi, avec notamment les coloris désormais traditionnels de la marque allemande, sans oublier un large logo e-tron.

On bénéficie ici de pneumatiques (Vittoria) 29 pouces à l'avant et 27,5 pouces à l'arrière, lesquels disposent d'une fourche et de suspensions Öhlins, des freins à disque à l'avant comme à l'arrière, sans oublier une selle de chez Sella Italia.

Sous le capot, on retrouve ici un moteur Brose S-Mag calé au niveau du pédalier, tandis que le cadre abrite une batterie lithium-ion Fantic de 720 Wh. Audi promet une puissance totale de 250W et 90 Nm de couple, avec 4 modes à disposition de l'utilisateur, dont un mode Sport et un mode Boost.