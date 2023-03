Va-t-on bientôt tous rouler en véhicule recyclé ? Audi avance sur le sujet

Ainsi, en octobre dernier, ce sont 100 véhicules, dont d'anciennes voitures de développement, qui ont été démontés dans le cadre du projet commun MaterialLoop. De quoi conserver des matériaux secondaires de haute qualité, tels que des morceaux de plastique plus grands, en vue de leur recyclage, les carrosseries restantes ayant été broyées et triées en groupes de matériaux comprenant l'acier, l'aluminium, le plastique et le verre.

Une grande partie de la ferraille d'acier recyclée dans le cadre du projet MaterialLoop peut être utilisée pour fabriquer de nouveaux modèles. Le constructeur a notamment pu mettre au point six bobines d'acier, composées de 12 % de matériaux secondaires, et qui sont utilisées pour produire jusqu'à 15 000 pièces de portes intérieures pour l'Audi A4.