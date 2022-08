Audi : vers un nouveau concept de très gros SUV électrique, capable de quitter la route

Dans la gamme « Sphere » du constructeur allemand, on retrouve déjà le Grandsphere, « comparable à un vol en première classe à bord d'un jet privé », le Skysphere, un cabriolet deux portes 100 % électrique, et enfin l'Urbansphere, taillé pour se frayer un chemin dans les mégalopoles les plus denses. La famille accueillera bientôt un nouveau membre avec l'Activesphere.