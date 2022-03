Batterie plus performante et temps de charge réduit pour la nouvelle version de l'Audi Q4 e-tron

Audi met à jour sa gamme Q4 e-tron et lui octroie un temps de charge raccourci. Cela concerne les modèles équipés de la batterie de 76,6 kWh (soit les Audi Q4 40 e-tron, Audi Q4 45 e-tron quattro, Audi Q4 50 e-tron quattro et les versions Sportback associées), qui vont pouvoir bénéficier d'une recharge rapide jusqu'à 135 kW. Audi précise que ces améliorations reposent sur « un logiciel optimisé pour les systèmes de gestion thermique et de contrôle de la batterie ».