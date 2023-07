It's ze final countdown ! Ariane 5 s'envole une dernière fois pour l'orbite ce soir

On attendra donc avec une nostalgie contenue l'appel du directeur des opérations « À tous de DDO, attention pour le décompte final » avant le compte à rebours et l'allumage du moteur principal Vulcain, suivi 7 secondes plus tard (si tout se passe bien) par celui des deux énormes boosters à poudre d'Ariane 5, les EAP.

Après, de toute façon, il est trop tard : soit le vol se termine 33 minutes plus tard par un succès, soit c'est un échec, mais la fusée quitte le sol. Une fois les EAP éjectés (T + 2 m 21 s), c'est au tour de l'étage central d'assurer la poussée jusqu'à T + 8 m 40 s, et le départ de l'étage supérieur ESC. Ce dernier accélère durant 16 minutes, et lorsqu'il s'éteint, il laisse place à la séquence de séparation des satellites. Le premier sera l'Allemand Heinrich Hertz, suivi par l'adapteur spécial SYLDA qui permet à deux satellites de décoller l'un au-dessus de l'autre, puis le satellite de la défense française Syracuse 4B.

Après leur éjection réussie, l'extension de leurs panneaux solaires et les premiers contacts avec le sol, les deux satellites rejoindront leur « spot » en orbite géostationnaire en quelques semaines ou quelques mois.