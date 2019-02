WinRAR : une faille de sécurité vieille de 14 ans découverte

Un faille en âge d'écrire son propre correctif

Source : Check Point Software

La vulnérabilité est en effet présente dans le fichier UNACEV2.DLL, qui n'a pas été mis à jour depuis 2005.Ce sont les chercheurs de chez Check Point Software qui ont en effet mis en lumière cette étonnante faille de sécurité, qui pouvait être utilisée par un utilisateur malveillant pour pirater les systèmes des utilisateurs. Pas de panique toutefois, les développeurs de WinRAR ont d'ores et déjà corrigé le souci, via la dernière mise à jour du programme.Concrètement, via la librairie UNACEV2.DLL, il était possible de, permettant à leur décompression d'. Selon Check Point Software, il était tout à fait possible d'injecter des fichiers dans le dossier de démarrage Windows.", ont déclaré les équipes de WinRAR. "".Le groupe invite évidemment les utilisateurs à ne pas ouvrir les archives ACE dont la provenance est inconnue, mais aussi à mettre à jour le logiciel WinRAR. Un programme qui est installé dans de très (très) nombreux systèmes domestiques, mais aussi dans les entreprises, et que dont on ne prend rarement (voire jamais) le soin de mettre à jour.