WhatsApp nous espionnait-il vraiment ? Google lâche l'info

Vous l'aurez bien compris, non, WhatsApp ne vous espionne pas. Il s'agit bel et bien d'un méchant bug qui affichait des informations erronées dans le tableau de bord, comme nous le rapporte 9to5Google. La firme de Mountain View, épaulée par Meta, vient donc de résoudre le problème en proposant une mise à jour et en s'excusant, au passage, de la gêne occasionnée : « Nous remercions WhatsApp pour son partenariat, et nous nous excusons pour toute confusion que ce bug a pu causer chez les utilisateurs. »