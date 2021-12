WhatsApp vous donne plus de contrôle sur les messages éphémères

L'année dernière, WhatsApp avait lancé une fonctionnalité de messages éphémères. Il était alors possible, lors d'une discussion, de l'activer pour que les messages envoyés soient supprimés automatiquement au bout de sept jours. Cependant, il était nécessaire d'activer l'option manuellement dans chacune des conversations. Plus récemment, des vidéos et photos à vue unique ont été introduites, qui disparaissent dès qu'elles ont été visionnées. Mais la messagerie instantanée ne s'arrête pas là et a annoncé renforcer sa fonctionnalité de messages éphémères avec l'annonce de plusieurs nouveautés.