Zoom sur GBWhatsApp, l'alternative débridée de WhatsApp sur Android

Malgré quelques déconvenues, WhatsApp reste l'une des applications les plus plébiscitées dans le panel de la téléphonie mobile. Simplicité, fiabilité et confidentialité (et oui) restent les maîtres-mots de la firme de Facebook. Avec 5 milliards de téléchargements sur le Play Store et probablement autant d’usages différents, il est tentant d'imaginer des variantes de l'application. C’est ainsi GBapps.net s’est approprié le logiciel de messagerie pour en proposer une version survitaminée : GBWhatsApp.