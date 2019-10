µTorrent se dote à son tour d'un mode sombre et de quelques évolutions

© BitTorrent

µTorrent est un logiciel permettant d'utiliser le protocoleBitTorrent, et donc de partager et de télécharger des fichiers. Disponible en version desktop pour Windows , macOS et Linux, il possède également sa déclinaison mobile, sur Android.C'est cette application qui a récemment fait l'objet d'une mise à jour. Au-delà de la traditionnelle résolution de bugs, la version 6.1.4 est livrée avec quelques nouveautés.Tout d'abord, elle présente désormais la possibilité d'activer un thème sombre pour son affichage. Il ne s'agit toutefois pas d'une véritable fonctionnalité développée par son éditeur, BitTorrent, mais d'une compatibilité avec le «» natif d'Android.Par ailleurs, µTorrent intègre à présent une nouvelle interface au bas de l'écran. Quatre onglets y sont présentés : Torrents, Vidéos, Musiques et Connexions, afin de permettre aux utilisateurs d'accéder rapidement à des contenus regroupés par type.À noter qu'on retrouve exactement les mêmes nouveautés dans l'application BitTorrent, l'autre logiciel développé par l'entreprise du même nom.