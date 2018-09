Chevrolet développe une app mobile pour combattre les distractions au volant

La gamification au service de la sécurité routière

En attendant l'avènement des voitures autonomes sensées éviter tout accident, il existe diverses solutions pour éviter de toucher le smartphone lors des trajets en voitures. Pour l'américain, c'est son application Android "Call Me Out" qui aidera les conducteurs à ne pas toucher leur précieux smartphone., développée par General Motors, est une application Android qui cherche à éviter les distractions au volant. Le principe est simple : quand un déplacement est repéré par le GPS, l'utilisateur perd des points s'il utilise son smartphone.Une autre fonction est aussi incluse dans Call Me Out et s'avère peut-être plus efficace qu'un simple système de points. Elle consiste à diffuser des messages vocaux pré-enregistrés des amis ou de la famille de l'usager, lui enjoignant de laisser son smartphone de côté lors de la conduite.Call Me Out est disponible gratuitement sur le Play Store. Pas besoin de rouler en Chevrolet ou autre engin de chez General Motors pour en profiter. Il suffit simplement d'un smartphone tournant sousDifficile de dire si une telle application peut avoir la moindre efficacité pour éviter les distractions au volant. Selon l'avis de votre serviteur, le plus simple reste de laisser le smartphone en mode avion ou tout simplement de l'éteindre. N'hésitez pas à donner votre avis sur la question dans les commentaires.