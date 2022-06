Diffusion illégale de la Premier League : le pirate devra payer 1 million de livres ou doubler sa peine

Celle-ci s'était alors montrée très sévère, condamnant celui qui était considéré comme le cerveau du réseau qu'il avait mis en place à sept ans et quatre mois de prison. Mais Steven King n'est pas au bout de ses peines puisque la Warwick Crown Court lui a également ordonné de payer la somme de 963 000 livres pour ses méfaits.

Le pirate a trois mois pour régler ce montant, sans quoi sa peine de prison sera rallongée de six ans et huit mois supplémentaires pour atteindre un total de 14 ans de prison. Il doit par ailleurs restituer son passeport dans les 28 jours et a interdiction de quitter le territoire tant que la somme n'aura pas été payée.

Avec l'aide de ses associés Paul Rolstona et Daniel Malone, Steven King avait créé trois sociétés, Dreambox, Dreambox TV Limited et Digital Switchover Limited ainsi que deux sites web, DreamBoxTV.co.uk et YourFootie.com, pour proposer des abonnements permettant de visionner les matchs de Premier League. Des particuliers et des bars avaient souscrit pour regarder le championnat anglais à moindre coût.