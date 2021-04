Les données de 1,3 million d'utilisateurs de Clubhouse auraient fuité, le P.-D.G. dément

Même s’il n’est pas le plus connu des héros du jeu de plateforme, Abe est à notre avis l’un des plus sympathiques, l’un des plus réussis, aussi bien visuellement que dans son comportement. Ses yeux globuleux et sa bouche cousue, son attitude débonnaire et ses fameuses mimiques ont conquis un public suffisamment large pour que son créateur, Lorne Lanning, ne s’en éloigne jamais beaucoup.