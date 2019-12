Les Etats-Unis feraient face à une série de piratages de leurs stations-services, rapporte VISA

© Pixabay

Attaque PoS

Des remplacements à faire avant octobre prochain

D'après l'équipe de lutte contre la fraude () de VISA, les pirates auraient trouvé une faille sur des terminaux de paiement équipant les pompes à essence.Le malware, de type PoS (pour «»), est installé sur des terminaux de points de vente, généralement avec l'objectif d'en retirer des informations bancaires. Dans le cas présent, VISA a indiqué que le logiciel inspectait continuellement la RAM du terminal à la recherche de ces informations. Un type similaire de malware, alors baptisé Backoff, avait été repéré aux Etats-Unis en 2014. Il avait déjà, à ce moment, fait l'objet d' un avertissement de la part des autorités détaille ainsi : «». Les données transmises par ces terminaux sont ensuite transmises sans cryptage au réseau principal de la station-service, moment où les pirates peuvent les intercepter.VISA a rapporté deux piratages en novembre, et trois autres en décembre. Cette «» de piratages aurait démarré l'été dernier. Si le mode opératoire était différent dans deux de ces cinq attaques, les autres laissent penser qu'elles seraient liées à un réseau de pirates déjà connu : FIN8, un groupe qui a récemment fait parler de lui en s'attaquant au secteur hôtelier Le groupe VISA rappelle que la meilleure protection contre le piratage des terminaux consiste à ajouter un cryptage des données. Il a déclaré : «». VISA a également annoncé qu'à partir d'octobre 2020, sa responsabilité ne pourrait plus être engagée en cas de fraude sur une carte bancaire, au détriment des exploitants des stations. Cela doit les inciter à réaliser les changements de terminaux nécessaires au plus vite.