Un data center illégal hébergeant Cannabis Road découvert dans un ex-bunker de l'OTAN

Un ancien bunker de l'OTAN reconverti en haut-lieu de la cybercriminalité

Les auteurs présumés auraient participé à plusieurs attaques informatiques d'ampleur

C'est une histoire digne d'un film d'espionnage que nous rapporte l'. Selon les informations de la célèbre agence de presse, un ancien bunker situé à Traben-Trarbachen en Allemagne et ayant appartenu à l'OTAN cachait en son sein des serveurs informatiques utilisés pour l'hébergement de sites vendant des stupéfiants.Les forces de l'ordre ont procédé à l'arrestation de sept personnes sur les 13 visées par l'enquête de la justice allemande, toutes liées à ce trafic mais également «». Les sept individus ont été incarcérés en raison des craintes des autorités d'une fuite à l'étranger.Les serveurs présents dans ce bunker étaient ceux faisant fonctionner le site Cannabis Road ainsi que le Wall Street Market, considéré comme «» jusqu'à son démantèlement plus tôt dans l'année.Les personnes à l'origine de cette installation s'en seraient également servi pour attaquer les serveurs de Deutsche Telekom à la fin de l'année 2016. L'opération aurait touché plus d'un million de routeurs proposés par l'opérateur allemand à ses clients internet.