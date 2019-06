Iliad, maison mère de Free, partenaire du projet de cryptomonnaire de Facebook

Iliad est le seul partenaire français de Facebook pour ce projet

Lancement prévu courant 2020 à travers les messageries du réseau social

Source : Les Echos

Le projetde, suscite l'intérêt de nombreuses grandes sociétés. Nous vous indiquions il y a quelques jours seulement qu'Uber, PayPal, Spotify ou encore Visa avaient investi plusieurs millions de dollars dans ladéveloppée par les équipes du réseau social.nous apprennent aujourd'hui qu'un nouvel acteur va également rejoindre le consortium nouvellement constitué et qu'il est français. C'est le groupequi va investir à son tour au moins 10 millions de dollars, ce qui correspond au ticket d'entrée exigé par Facebook pour participer à l'aventureLe groupe possède désormais son siège au sein de la fondation suisse créée par Facebook qui réunit, mais également d'un serveur (ou noeud) de laà venir.avait récemment investi 100 000 euros viadans une start-up nomméeet spécialisée dans la blockchain.L'objectif visé par Facebook est de proposer unà travers ses services ( Messenger et WhatsApp seraient les premiers à disposer de) mais également sur des plateformes tierces. Les utilisateurs pourraient régler leurs achats en ligne mais également envoyer de l'argent via des portefeuilles numériques, sans avoir besoin d'un compte bancaire en bonne et due forme.Le lancement officiel de cettedevrait avoir lieu au premier semestre 2020. Facebook espère attirer une centaine de partenaires d'ici là pour assurer une certaine stabilité à sa solution de paiement.