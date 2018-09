Cryptomonnaies : un portefeuille de 800M$ transfère des fonds de manière suspecte

Des transferts camouflés en de multiples petites opérations

Le Wallet de, condamné à perpétuité depuis 4 ans pour être l'un des fondateurs de Silk Road, une marketplace de produits illicites sur le dark Web, s'est soudainement réveillé.Ce porte-feuille, qui contient près de(soit 800 millions de dollars environ), s'est mis à transférer ses fonds vers de multiples plates-formes de cryptomonnaies.Là où le quidam pourrait simplement penser qu'un fortuné investisseur désire retirer le bénéfice de ses placements, le redditor à l'origine de la découverte y voit desEn effet, comme le montre cette capture d'écran, la personne à l'origine des transferts depuis le compte de Ross Ulbricht a pris un soin tout particulier à diviser ses transferts en de multiples versements, destinés sans doute à brouiller les pistes.Ainsi, des blocs de 30 000 Bitcoins ont été envoyés vers de nouvelles adresses, lesquelles ont de nouveau divisé le montant en lots de 20 000 et 10 000 BTC, 5000 ... pour finalement arriver à des portefeuilles de 100 Bitcoins. Une opération extrêmement suspecte, donc.Emprisonné depuis 2014, Ross Ulbricht n'a pas pu avoir accès à son porte-feuille. Tout laisse donc à croire qu'un tiers en ait récupéré les accès, et cherche à récupérer les fonds de la manière la plus discrète possible. Raté, donc. L'enquête du redditor u/sick_silk se poursuit. N'hésitez pas à lui prêter main-forte, si vous vous sentez l'âme d'un détective. Ou d'un inspecteur des impôts.