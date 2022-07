Meta (Facebook) abandonne son crypto-wallet Novi

En effet, à compter du 21 juillet prochain, il ne sera plus possible d'ajouter de l'argent à son portefeuille Novi, et dès le 1er septembre, les utilisateurs ne pourront plus accéder à leur compte. Un aveu d'échec pour le groupe Meta, lequel ambitionnait de révolutionner les mouvements d'argent dans le monde, avec la ferme volonté à l'époque de rendre l'envoi d'argent aussi simple que l'envoi d'un message.