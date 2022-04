Ledger et The Sandbox passent dans le metaverse pour vous éduquer sur les cryptos

À travers ce partenariat, Ledger et The Sandbox mèneront plusieurs actions d'éducation et de prévention sur la sécurité directement dans le metaverse du jeu. Leur forme concrète n'a pas été dévoilée. La marque française disposera en revanche de 36 parcelles de terres virtuelles sur lesquelles elle créera des jeux play to earn éducatifs. En parallèle, elle fournira des Ledger Nanos personnalisés aux propriétaires des tokens SAND, propres à The Sandbox.