Le metaverse The Sandbox revendique plus de deux millions d'utilisateurs

Alors que The Sandbox est toujours en développement et que la vision de ses créateurs prendra encore quelques années avant d’aboutir, le metaverse en version alpha revendique déjà plus de 2 millions d’utilisateurs. Une annonce qui survient en même temps que le lancement de la seconde saison expérimentale du play-to-earn , lors de laquelle les joueurs auront un accès gratuit à plus de 35 expériences solo et multijoueur, dont Snoop Dogg’s Foreplay, un aperçu du Snoopverse, le monde virtuel de la légende du rap. Seront également au programme un défilé de mode, un nouveau centre de transport et de nouveaux morceaux du DJ Blond:ish.