Bob Dylan et Miles Davis se "NFTisent" sur la plateforme Snowcrash

Bob Dylan et Miles Davis sont les dernières célébrités à se mettre aux NFT. Sony Music et Universal Music Group publieront des collections de jetons non fongibles autour de ces deux artistes plus tard dans l’année. Les nouvelles œuvres NFT seront mises en vente sur Snowcrash, une place de marché basée sur Solana dont le fils de Bob Dylan est l’un des cofondateurs. Rappelons que le chanteur folk a marqué l'histoire de ces deux maisons de disque et qu'UMG a dépensé environ 400 millions de dollars pour son catalogue de chansons en 2020, tandis que Sony a raflé les droits de ses musiques enregistrées pour plus de 150 millions de dollars l’année dernière.