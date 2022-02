Un premier distributeur de NFT installé à New York

Située juste à côté de Wall Street, la machine est ouverte 24 heures sur 24 et accepte les cartes de crédit et de débit USD. Plus concrètement, une fois une somme payée, l'acheteur reçoit une boîte avec un code unique à l’intérieur pour le jeton non fongible de son choix, qui peut ensuite être entré et échangé sur la plateforme Neon. « Notre objectif est de soutenir les artistes et les créateurs en les laissant vendre leur art numérique à tout le monde tout en permettant à quiconque le souhaite de devenir un collectionneur. (...) L’achat et la vente de NFT n’a pas besoin d’être un mystère et personne ne devrait être obligé de détenir de l'Ethereum, de payer des frais ou de faire des ponts entre les blockchains pour pouvoir participer », indique Jordan Birnholtz, co-fondateur de Neon.