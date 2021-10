Coinbase lance sa plateforme NFT (et c'est déjà un énorme succès)

"Nous annonçons Coinbase NFT, un marketplace peer-to-peer qui rendra la création, l'achat, la présentation et la découverte des NFT plus faciles que jamais", a communiqué le service, selon lequel l'expérience utilisateur actuelle pour produire ou investir dans un NFT est laborieuse.

"Tout comme Coinbase a aidé des millions de personnes à accéder au Bitcoin pour la première fois de manière simple et fiable, nous voulons faire de même pour les NFT", ajoute la société, qui dit miser avant tout sur des interfaces plus faciles à comprendre et maitriser et sur des fonctionnalités sociales.

Coinbase NFT sera basé à sa sortie sur les standards de la blockchain Ethereum (ERC-721 et ERC-1155), mais une plus large compatibilité sera ouverte dans le futur, sans que l'on sache quelles sont les priorités en la matière.