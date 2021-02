Amazon se prépare à lancer un projet de crypto-monnaie au Mexique

Pour rappel, Amazon a déjà sa propre monnaie numérique, à savoir les Amazon Coins qui permettent d’obtenir des réductions sur des applications, des jeux et du contenu additionnel. Il n’est pas précisé dans quelle mesure les nouvelles expérimentations de crypto-monnaie au Mexique ont un point commun avec ces Amazon Coins. Mais le temps est peut-être venu pour Amazon d’aller plus loin.

Jeff Bezos, P.-D.G. d’Amazon, se prépare à se retirer et à donner les rênes de l’entreprise à Andy Jassy. Ce dernier s’était notamment occupé de lancer le service blockchain durant son mandat chez Amazon Web Services (AWS).

À la suite de l’acquisition de Tesla de 1,5 milliard de dollars de Bitcoin (BTC), un certain nombre de grandes entreprises telles que MasterCard et Uber se sont empressées d’annoncer des services liés aux crypto-monnaies. Amazon ne semble pas déroger à cette règle et semble s’intéresser à la création d’une monnaie numérique.