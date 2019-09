Microsoft et Mastercard s'allient dans la lutte contre la fraude

À lire aussi : VPN, notre comparatif pour sécuriser vos achats en ligne

Le CyberPeace Institute veut faire du lobbying auprès des états membres de l'ONU



Mastercard, Microsoft et la Fondation Hewlett vont donner 5 millions de dollars chacun pour lancer les activités du CyberPeace Institute, dont le siège se situe à Genève en Suisse.Les missions de l'ONG seront d'informer le public mais également les organisations civiles peu ou mal préparés à affronter les dangers présents sur le web et les possibilités d'attaques de grande ampleur.Des volontaires pourront rejoindre les rangs de l'ONG et apporter leur expérience pour réparer les dégâts subis après une cyber-attaque et mieux sécuriser leur parc informatique.», ajoute Marietje Schaake, première présidente de l'Institut, qui espère peser de tout son poids à l'ONU pour édicter des règles claires visant à résoudre les conflits informatiques entre les nations.