Android : vers plus de connexions sans mots de passe

Avec FIDO2 plus besoin de se rappeler de ses mots de passe



Cette authentification renforcée va être disponible pour 1 milliard d'appareils



Source : Engadget

Les géants de la tech veulent la peau du. Le standard FIDO2 développé depuis plusieurs années cherche à améliorer l'identification à un service en remplaçant la chaine de caractères par des dispositifs biométriques ou desphysiques à brancher à l'ordinateur.Google, qui propose déjà sa clé Titan aux États-Unis pour renforcer l'accès à son compte personnel, vient d'annoncer avoir intégré la normeau sein de son système d'exploitation Android.Concrètement cela signifie que toutes les applications disponibles sur le Play Store et compatibles avec le standard pourront être accessibles via une clé de sécurité ou un dispositif biométrique comme leintégré au smartphone. Google propose des outils de développement aux éditeurs pour qu'ils intègrent facilement la norme de sécurité au sein de leurs applications ou de leurs sites web.Google explique également que FIDO2 offre une meilleure protection des données. Lade sécurité étant localisée sur l'appareil ou sur une clé externe, il est impossible pour des hackers d'accéder aux comptes utilisateur, même en cas de fuite massive de données.Quasiment tous les navigateurs internet proposent déjà cette double, mais avec l'adoption d'Android, le développement du standard prend un nouvel élan. La mise à jour des Google Play Services sera proposée automatiquement à tous les smartphones ou tablettes tournant au minimum sous Android 7.0, ce qui équivaut à plus d'1 milliard d'appareils en circulation.