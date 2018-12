Et les pires mots de passe de 2018 sont... aussi nuls que d'habitude

Des chiffres et très peu de lettres dans le haut du classement

Le top 25 des pires mots de passe utilisés cette année

Les traditionnelles suites de chiffres restent toujours très appréciées, même en 2018. La preuve : « 123456 » est toujours en tête de liste des pires mots de passe de l'année.Dans le top 5, un seul mot de passe exclut totalement ces suites de chiffres. Il s'agit du mot « password » (en français : « mot de passe »), il occupe la seconde place. « 123456 » et « password » occupent ensemble le top du classement depuis cinq ans. Peu de doutes que leurs propriétaires les oublient, mais côté sécurité, c'est du pain béni pour les pirates (même en herbe).« Donald », en référence au Président américain, figure également dans la liste, ce qui a poussé le PDG de SplashData de rappeler que «».L'étonnant « Princess » se classe à la 11position, et « 666666 » est aussi de la partie, à la 14place du classement.Après avoir évalué plus de 5 millions de mots de passe, SplashData a estimé qu'environ 10% des utilisateurs ont déjà utilisé au moins un de ces mots de passe et que 3% environ sont adeptes de la suite « 123456 ».1) 1234562) password (« mot de passe »)3) 1234567894) 123456785) 123456) 1111117) 12345678) sunshine (« rayon de soleil »)9) qwerty10) iloveyou (« je t'aime »)11) princess (« princesse »)12) admin13) welcome (« bienvenue »)14) 66666615) abc12316) football17) 12312318) monkey (« singe »)19) 65432120) !@#$%^&*21) charlie22) aa12345623) donald24) password125) qwerty123