Helm sécurise vos e-mails avec un serveur... directement chez vous !

Stockez vos e-mails à domicile

L'e-mail, élément prioritaire à protéger

, Helm a la solution pour vous.La start-up proposeet qui vous permet de sécuriser vos échanges. Il ressemble à un coin de table, et peut s'inviter sous votre toit pour mieux protéger vos échanges. Adieu Gmail ! Les messages sont en effet stockés sur l'appareil directement (chez vous donc), et sont ensuite chiffrés avant d'être envoyés aux serveurs Helm.Jouant la transparence et affirmant apporter un service aux utilisateurs qui veulent reprendre le contrôle de leurs données, Helm indique ne collecter que très peu d'informations sur ses clients. La start-up indique ainsi n'avoir besoin que des informations de paiement nécessaires pour l'achat du serveur et la souscription à l'abonnement annuel, ainsi que des informations techniques pour pouvoir mener un diagnostic à distance en cas de panne.Bien qu'aucun serveur ne puisse afficher une sécurité totale, disposer sous la main de son propre système de stockage d'e-mails est une alternative intéressante aux services classiques. Helm rappelle que l'e-mail est à la base de l'essentiel de notre existence en ligne, puisque c'est lui que nous utilisons pour nous inscrire à la plupart des services : réseaux sociaux, comptes e-commerce, organisation d'agenda... D'où l'intérêt de sécuriser en priorité ce premier maillon de la chaîne.. Pour pouvoir profiter de son service de sécurisation d'envoi et de réception de messages, il faut s'acquitter en complément d'un abonnement de 99 $ par an. Ce serveur possède un stockage de 120 Go et pourrait à l'avenir évoluer, en intégrant notamment des fonctionnalités de VPN et de partage et synchronisation de fichiers. Il pourrait également être capable de gérer tous vos mots de passe, ou encore de déployer un système de messagerie privée.