Comptes Netflix, cartes bancaires, cartes SIM, passeport : quels sont les prix du moment sur le Dark Web ?

Les réseaux sociaux et plateformes de streaming sont aussi bien représentés. On retrouve plus de 500 millions de comptes Facebook à 20 dollars l'unité, la plupart résultant de fuites de données. Pour 250 dollars, il vous sera possible d'acheter 50 000 followers sur Instagram. Des comptes Netflix et HBO Max sont aussi créés à partir de cartes bancaires volées puis mis en vente sur le Dark Web, en fonction de leur coût réel d'abonnement. 3 années d'abonnement Netflix coûtent par exemple 0,001 BTC, soit l'équivalent de 30 dollars seulement. Une économie de plusieurs centaines d'euros sur la période.