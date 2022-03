Nokia aurait fourni à la Russie un vaste système de surveillance

Après le scandale Ericsson List et le financement de l'État islamique par l'entreprise suédoise, c'est cette fois l'autre géant des équipementiers télécoms nordiques, Nokia, qui est mis en cause dans une nouvelle affaire. Le New York Times révèle que la firme finlandaise a fourni des équipements et des services permettant au gouvernement russe d'espionner ses opposants. Et ce pendant plusieurs années.