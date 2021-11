Gaming et challenge : le Téléthon 2021, ça se passe aussi en ligne

Le point d'orgue de cette mobilisation aura lieu le samedi 4 décembre à partir de 18 h. Les YouTubeurs Moussier Tombola, Juju Fitcats et Florian On Air animeront un live prévu pour durer six heures sur la chaîne YouTube du Téléthon. Durant cette émission, les créateurs de contenus donneront la parole à des chercheurs et aux familles, et animeront des Téléthon Challenges et des défis gaming. Pour clôturer ce live, un grand concert en 3D sera diffusé grâce à la plateforme VRROOM avec la participation, entre autres, de Jean-Michel Jarre et Yael Naïm.