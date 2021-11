ConstitutionDAO, le collectif de passionnés de crypto qui voulait acheter une (rare) copie de la Constitution américaine

Cette DAO (Organisation Autonome et Décentralisée ) est née sur Discord avec un projet très clair : gagner ce document aux enchères afin de pouvoir le montrer dans un lieu public. L’initiative reçoit d’abord de l'intérêt, puis une avalanche de dons sur Discord et d’autres plateformes. S'ensuit la plus grande campagne de crowdfunding jamais entreprise, avec plus de 47 millions de dollars récoltés sous forme d’ether (ETH).