Streamlabs dans la tourmente : que s'est-il passé exactement ?

On peut y voir que Streamlabs a copié la présentation du site, les titres et même les textes. Quelques modifications légères ont été apportées à certains paragraphes et les couleurs ont été modifiées pour mieux correspondre à la marque, mais la ressemblance est frappante. Elgato, créateur du Stream Deck, a répondu à ce tweet avec un mème montrant que l'entreprise avait été également concernée par ce problème. En effet, en 2018, Streamlabs avait lancé une application mobile permettant de créer des raccourcis pour contrôler certaines parties de son stream, une fonctionnalité similaire à ce que propose le Stream Deck. L'entreprise avait poussé le vice jusqu'à appeler son application « Streamlabs Stream Deck », désormais raccourcie en « Streamlabs Deck ».