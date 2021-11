Pourquoi Netflix va parler un peu plus de ses audiences

C’est un changement moins anodin qu’il n’y paraît. Netflix a annoncé qu’il classera ses programmes en fonction du nombre d'heures réellement visionnées et publiera les chiffres d’audience toutes les semaines. Ce nouveau classement hebdomadaire des 10 programmes les plus populaires se divisera en plusieurs catégories (anglophones ou non, séries ou films...) avec des indications selon les pays. Les tableaux en question figureront sur la page d’accueil de la plateforme, Netflix espérant qu’ils joueront également un rôle de recommandation.