Le nouvel Instax de Fujifilm réunit l'instantané et le numérique dans un seul appareil

Malgré son look à l'ancienne, le Fujifilm Instax mini Evo est aussi à la page en termes de connectivité, et peut être appairé à un smartphone via une application dédiée.

Il est donc possible de piloter l'appareil depuis son mobile et de transférer les photos de la mémoire de l'Instax vers son smartphone ou inversement. De fait, on peut alors utiliser l'instantané comme une petite imprimante !