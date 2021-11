CityMapper déploie une fonctionnalité malheureusement bien utile

« Personne ne devrait se sentir inquiet dans la rue », rappelle Citymapper dans son communiqué. En partant du constat que le chemin le plus court n’est pas forcément le plus sûr, l’application a implémenté une nouvelle option « Rues principales » pour aider ses utilisateurs et utilisatrices à se déplacer la nuit en terrain inconnu. La fonctionnalité a été pensée principalement pour celles et ceux qui veulent utiliser les rues les plus fréquentées et les mieux éclairées la nuit mais aussi ceux qui connaissent mal un quartier et souhaitent un itinéraire plus simple.