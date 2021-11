Tout-électrique en 2035, neutralité carbone en 2045 : Kia livre sa feuille de route

À l'occasion de sa présentation virtuelle portant sur le « mouvement de durabilité Kia », la firme sud-coréenne veut accélérer et proposer une ligne claire afin d'atteindre des objectifs à moyen terme concernant le développement durable de ses activités et produits : la logistique, la fabrication des véhicules, le recyclage des déchets ou encore la manière d'utiliser ses véhicules, plus rien ne doit être laissé au hasard afin de réduire les émissions carbones de l'entreprise.

Ainsi, le premier but est de proposer 100 % de véhicules électriques à la vente, et cela dès 2035, notamment en Europe. Le deuxième objectif est d'atteindre le tout-électrique concernant les modèles en circulation de la marque sur divers marchés qualifiés de majeurs, tels que l'Europe, pour 2040. Cela est suivi par un troisième palier décisif à atteindre pour 2045 : la quasi-neutralité carbone, avec en ligne de mire une réduction de 97 % des émissions de CO 2 en 2045 par rapport à ceux émis par Kia en 2019.

Des objectifs affichés alors que la firme, par le biais de sa maison-mère Hyundai Group, a rejoint l'ambitieuse initiative internationale RE100 , dont le but est d'atteindre l'utilisation d'une électricité à 100 % renouvelable. Ainsi, Kia ambitionne d'atteindre cet objectif dès 2030 dans ses sites internationaux et en 2040 au plus tard en Corée du Sud. Il est notable que le site slovaque de la firme emploie déjà 100 % d'énergie verte, et Kia compte notamment sur le déploiement du solaire, en Chine, en Inde ou encore aux États-Unis, pour parvenir à ses fins.