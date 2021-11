Fuites de données : « Le risque zéro n'existe pas » (Interview UFC-Que Choisir)

D'abord, sur le suivi global. On utilise de plus en plus de services aujourd'hui. Les règles sur les traceurs, les cookies , ont récemment évolué, donc les consommateurs se sont posé beaucoup de questions avec les nouveaux bandeaux. Ils se demandent quelles sont les conséquences, quelles sociétés détiennent quelles informations, etc. C'est une vraie inquiétude, mais il y en a d'autres, plus anciennes, comme l'usurpation d'identité, qui comprend le vol de compte sur les réseaux sociaux. Il y a aussi les vols de coordonnées bancaires, un problème récurrent qui pousse les consommateurs à venir nous voir de façon régulière, notamment quand ils constatent un prélèvement bancaire anormal, dont ils ignorent la source. Beaucoup de consommateurs s'interrogent sur la question de l'exercice des droits, sur les entreprises qui détiennent des informations à leur sujet et comment faire supprimer ces informations. D'autres, qui font l'objet de prospection commerciale, veulent savoir pourquoi telle société semble détenir des données sur eux.