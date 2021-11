AliExpress casse le prix des montres connectées Xiaomi, Huawei et Amazfit pour le Single Day

Dernière montre et nouvelle marque de notre sélection : la Amazfit Stratos GTR2. Tout comme les autres modèles, elle est surtout conçue pour le sport et le suivi de santé, avec en plus quelques fonctionnalités comme l'affichage de notifications. 90 modes sportifs sont pris en charge par la montre, et celle-ci est en plus étanche, ce qui fait que vous pouvez l'emmener absolument partout. Le constructeur indique 14 jours d'autonomie en mode classique, moitié moins avec le suivi activé. Et pour bénéficier de la réduction de 10€ sur le site, n'oubliez pas le code promo FRBON10 au moment du paiement.