L'Incal, de Moebius et Jodorowsky, bientôt adapté au cinéma par Taika Waititi !

On savait depuis quelques jours que L'Incal allait faire l'objet d'une adaptation au cinéma, mais on sait désormais que c'est Taika Waititi qui aura la lourde tâche de transposer cet univers si particulier sur grand écran. Rappelons que ce dernier a notamment réalisé Thor: Ragnarok et plus récemment Jojo Rabbit.