Twitch vient de créer la plus mignonne des catégories de stream

Twitch vient d’ouvrir un flux en direct baptisé « Animaux, aquariums et zoos ». Comme son nom l’indique, il regroupe des streams provenant de zoos, de refuges, d'associations ou tout simplement de particuliers souhaitant montrer leurs animaux dans leur quotidien. À l’heure actuelle, on peut regarder des loutres, des canards, des chats, des chiens ou même des lapins vivre leur vie et il est même parfois possible d'interagir avec eux à travers son écran.