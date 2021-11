Le Xiaomi Mi 11 Lite 5G tombe à son meilleur prix avec ce code promo !

Le Xiaomi Mi 11 Lite est un smartphone doté d'un écran tactile AMOLED de 6,55 pouces avec une définition en Full HD+ de 2400 x 1080 pixels et un taux de rafraîchissement de 90 Hz. L'appareil embarque également une mémoire vive de 8 Go de RAM, un espace de stockage interne de 128 Go (extensible par microSD), un processeur Qualcomm Snapdragon 780G, une batterie de 4250 mAh compatible avec la charge rapide et le système d'exploitation mobile Android associé à une interface MIUI.

Du côté de la photo/vidéo, on retrouve quatre caméras qui sont constituées d'un triple capteur principal de 64 + 8 + 5 MP et d'un capteur frontal de 20 MP.

La connectivité et l'équipement sont composés de la norme Wifi 6, du Bluetooth, du NFC, du GPS, d'un port USB-C, d'un lecteur biométrique à empreinte digitale et d'un capteur de reconnaissance faciale.