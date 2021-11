Roblox de retour en ligne, pas de perte de données pour les utilisateurs

Cela ne vous aura pas échappé si vous êtes un fervent utilisateur de Roblox, le jeu a connu une panne majeure en fin de semaine dernière. De quoi créer la panique au sein de la communauté du jeu qui compte plus de 40 millions d'adeptes quotidiens, dont plus de 50 % sont âgés de moins de 13 ans. Heureusement, depuis quelques heures maintenant, Roblox est de nouveau accessible et les développeurs se sont exprimés via le site officiel du jeu.