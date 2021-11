Roblox inaccessible depuis plusieurs jours, l'éditeur donne un début d'explication

Depuis jeudi 28 octobre à 19h00 à l'Est des Etats-Unis, soit dans la nuit de jeudi à vendredi en France, Roblox a commencé à accuser quelques ralentissements. L'équipe de développement avait alors déclaré qu'elle était sur le coup et qu'elle travaillait dur pour ramener les choses à la normale, considérant que la panne était due à un problème de système interne. Rassurant donc, puisque cela signifie qu'aucune intrusion n'est à l'origine de la panne et que, si l'équipe de Roblox dit vrai, les données des joueuses et joueurs ne sont pas compromises.